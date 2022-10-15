Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Готили по мирным жилым кварталам по тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Резниченко также отметил, что предварительно ранены три человека - мужчина и две женщины. В городе также повреждены жилые дома и админздания.

В ночь на 15 октября русские захватчики также обстреливали Никопольщину. Два человека получили ранения.