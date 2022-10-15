Утром оккупанты снова нанесли ракетный удар по Никополю, ранены три человека
Утром 15 октября россияне нанесли очередной ракетный удар по Никополю Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Готили по мирным жилым кварталам по тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Резниченко также отметил, что предварительно ранены три человека - мужчина и две женщины. В городе также повреждены жилые дома и админздания.
- В ночь на 15 октября русские захватчики также обстреливали Никопольщину. Два человека получили ранения.
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