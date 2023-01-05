Утром оккупанты обстреляли Чернобаевку и Камышаны: под огнем оказались дома, линии электропередачи и газопровод
Утром 5 января армия РФ из артиллерии обстреляла Чернобаевку и Камышаны Херсонской области. Повреждены дома, автомобили, линии электропередачи и газопровод
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Утром 5 января оккупанты били из артиллерии по селам Херсонской области: в Чернобаевке и Камышанах поражена гражданская инфраструктура.
"Повреждены дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередачи и газопровод. Таковы последствия сегодняшних утренних обстрелов Чернобаевки и Камышан", - написал Ярослав Янушевич.
По данным главы ОВА, в результате утренней атаки россиян пострадали четыре человека: "Они получили осколочные ранения средней тяжести. Одной раненой медики оказали помощь на месте, 3 человек госпитализировали в больницы Херсона".
- Напомним, за сутки 4 января оккупанты совершили 41 обстрел Херсонской области, 9 раз били по домам в областном центре. Трое местных жителей получили ранения.
- 4 января Россия нанесла 3 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области, Никополя на Днепропетровщине и Херсона.
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