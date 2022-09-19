Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Об этом сообщает глава ОГА Александр Старух в телеграмме.

По предварительным данным, одна ракета попала в областной центр, информация о пострадавших уточняется.

Также оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района, известно об одном пострадавшем. На месте работают спасательные службы.

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