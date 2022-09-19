Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Ночью 19 сентября оккупанты обстреляли областной центр в Запорожье, а также попали в одно из сел
Об этом сообщает глава ОГА Александр Старух в телеграмме.
По предварительным данным, одна ракета попала в областной центр, информация о пострадавших уточняется.
Также оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района, известно об одном пострадавшем. На месте работают спасательные службы.
- 17 сентября РФ обстреляла деревню недалеко от Запорожья.
- А ночью с 18 на 19 сентября Старух сообщил об обстреле объектов инфраструктуры в областном центре в Запорожье.
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