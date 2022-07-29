Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

Он отметил, что ночь на 29 июля в Сумской области была тихой.

А утро началось минометным огнем россиян по Хотинской общине. Почти в восемь утра был первый обстрел, после девяти утра – еще один.

Утром 29 июля в Черниговской области оккупанты из артиллерии обстреляли Семеновскую общину и повредили админздание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb