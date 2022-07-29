Утром оккупанты дважды обстреляли Сумщину из минометов
В Сумской области утром 29 июля россияне дважды обстреляли Хотинскую общину из минометов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
Он отметил, что ночь на 29 июля в Сумской области была тихой.
А утро началось минометным огнем россиян по Хотинской общине. Почти в восемь утра был первый обстрел, после девяти утра – еще один.
- Утром 29 июля в Черниговской области оккупанты из артиллерии обстреляли Семеновскую общину и повредили админздание.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.29
Покупка 39.29Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное