Утром Никополь снова был под обстрелами врага, – и.о. главы райсовета Бычков
Дмитрий Бычков, и.о. главы Никопольского районного совета, сообщил, что ситуация остается сложной в районе, обстрелы продолжаются и даже утром продолжается воздушная тревога и есть угроза новых обстрелов
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Пока все ждут миссию МАГАТЭ на территорию ЗАЭС, Никополь в очередной раз сегодня ночью, 1 сентября, был под обстрелами. Также я знаю, что такие обстрелы произошли и в Энергодаре, то есть российские провокации как были, так и продолжаются, а сегодняшняя ночь не стала исключением. Происходили ужасные обстрелы и вчера ночью, в центре города очень много изуродованных зданий. К сожалению, тяжело ранен человек", - проинформировал и.о. главы районного совета.
Дмитрий Бычков отметил, что ситуация остается сложной в Никопольском районе, обстрелы продолжаются и даже утром продолжается воздушная тревога и есть угроза новых обстрелов.
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