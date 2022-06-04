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Главная война с Россией Утром из самолетов враг денацифицировал складские помещения в Одесской области, есть пострадавшие, - спикер Одесской ОВА Братчук
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Утром из самолетов враг денацифицировал складские помещения в Одесской области, есть пострадавшие, - спикер Одесской ОВА Братчук

4 июня, 2022 суббота
14:23
война с Россией

Представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что несколько дней враг обстреливал Одесщину с небольшими перерывами, именно из самолетов стратегической авиации, а 3 июня был выход ракет из Черного моря. Вероятность нанесения ракетных ударов по Одесщине остается очень высокой

Он поделился деталями в эфире Еспресо.

Сергей Братчук отметил интенсивность обстрелов и сообщил, что вчера поздно в вечере 3 июня враг пытался нанести удары с Черного моря, по предварительной информации, с подлодки, но одна ракета уничтожена над Одесщиной и три над Николаевщиной .

"И сегодня утром враг осуществил обстрел одного из районов Одесской области. Денацификация произошла со складским помещением. К сожалению, есть двое пострадавших людей, им оказали соответствующую медицинскую помощь. Этот обстрел был произведен с самолетов" – отметил представитель оперативного штаба Одесской ОВА .

Братчук отметил, что несколько дней враг обстреливал Одесщину с небольшими перерывами из самолетов стратегической авиации, а вчера был выход из Черного моря. То есть вероятность нанесения ракетных ударов по Одесщине остается очень высокой.

"Тем более что в Черном море увеличилось количество ракетоносителей; есть уже три таких корабля, также есть большие десантные корабли и, как видим, подлодка тоже появилась. Соответственно, свои позиции россияне пытаются обустроить на острове Змеиный, поселке Белое, Измаильского района, Одесской области. По моему убеждению, этот временный гарнизон на острове Змеиный - непродолжительное явление" - заверил Сергей Братчук .

  • 2 июня по сообщению оперативного командования "Юг" в Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами, выросло до 3
  • 3 июня в отчете оперативного командования "Юг" было сообщено, что в Черном море находятся 2 ракетных и 5 крупных десантных российских кораблей

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