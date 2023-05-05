Об этом сообщает ТАСС.



Утром 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар из-за атаки беспилотника.



Сообщается, что площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет.



По предварительным данным, перед началом пожара на территории НПЗ произошел взрыв, из-за чего была повреждена воздушная установка.

Один из российских телеграм-каналов утверждает, что атаку на нефтеперерабатывающий завод совершила группа диверсантов. По словам сотрудников НПЗ, диверсанты взорвали пятую установку с помощью взрывного устройства, после чего пытались скрыться, но были задержаны.

Это уже второй подобный инцидент на Ильском НПЗ за два дня. В ночь на 4 мая завод атаковали четыре беспилотника, в результате чего возник пожар площадью 400 квадратных метров.