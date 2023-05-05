Утром беспилотник во второй раз за два дня атаковал нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае утром 5 мая произошел пожар в результате атаки беспилотника
Об этом сообщает ТАСС.
Утром 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар из-за атаки беспилотника.
Сообщается, что площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет.
По предварительным данным, перед началом пожара на территории НПЗ произошел взрыв, из-за чего была повреждена воздушная установка.
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