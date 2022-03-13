Утром авиаударами уничтожена 9-этажка в Чернигове и часть домов в Баштанке Николаевской области

Такие сведения приводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV.



"В 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного жилого дома. На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования", - сообщают спасатели Чернигова . .



По предварительной информации 7 человек спасены, 1 человек погиб, 1 травмирован.



Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.



Кроме того, утром 13 марта Россией совершены авиаудары по городу Баштанка Николаевской области.

Как следствие, повреждены жилые дома по улице Сазоненко.



"В одном из них находились люди. Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами", - отмечают сотрудники ГСЧС из Николаевщины .



Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали пострадавшего. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в медицинское учреждение.



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