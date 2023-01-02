Утром армия РФ обстреляла городской рынок в центре Борислава в Херсонской области: по меньшей мере пять человек ранены
Утром 2 августа российские оккупанты били по центру и городскому рынку Борислава Херсонской области. В результате этого по меньшей мере пять человек получили ранения
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич .
"Армия РФ нанесла очередной террористический удар по Херсонщине", – пишет глава региона.
В частности, сегодня утром рашисты атаковали центр Берислава, российские захватчики били по городскому рынку. Вероятно, обстреливали из танка со стороны временно оккупированной Каховки.
Сообщается о 5 раненых.
Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон для оказания медпомощи.
- За сутки 31 декабря 2022 года россияне нанесли 40 ударов по территории Херсонщины, в новогоднюю ночь РФ попала в Херсонскую областную детскую больницу, есть погибший человек, еще один - раненый.
- По состоянию на 2 января враг на Херсонском производит перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций украинских войск.
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