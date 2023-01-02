Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич .

"Армия РФ нанесла очередной террористический удар по Херсонщине", – пишет глава региона.

В частности, сегодня утром рашисты атаковали центр Берислава, российские захватчики били по городскому рынку. Вероятно, обстреливали из танка со стороны временно оккупированной Каховки.

Сообщается о 5 раненых.

Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон для оказания медпомощи.

За сутки 31 декабря 2022 года россияне нанесли 40 ударов по территории Херсонщины, в новогоднюю ночь РФ попала в Херсонскую областную детскую больницу, есть погибший человек, еще один - раненый.

По состоянию на 2 января враг на Херсонском производит перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций украинских войск.