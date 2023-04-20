Утром армия РФ дважды обстреляла приграничье Черниговщины

Об этом информирует ОК "Север" .

Военные зафиксировали три прихода вблизи села Николаевка Новгород-Северского района Черниговской области.

Со стороны России враг, вероятно, гнал из ствольной артиллерии.

Кроме того, в селе Янжуловка Семеновской общины с 06:52 до 07:00 было четыре прихода.

Российские войска использовали миномет калибром 120 мм.

О потерях среди местного населения информация не поступала. Повреждения инфраструктуры также не зафиксированы.