Утром армия РФ дважды обстреляла приграничье Черниговщины
Утром 20 апреля российские войска открыли огонь по приграничным населенным пунктам Черниговской области
Об этом информирует ОК "Север" .
Военные зафиксировали три прихода вблизи села Николаевка Новгород-Северского района Черниговской области.
Со стороны России враг, вероятно, гнал из ствольной артиллерии.
Кроме того, в селе Янжуловка Семеновской общины с 06:52 до 07:00 было четыре прихода.
Российские войска использовали миномет калибром 120 мм.
О потерях среди местного населения информация не поступала. Повреждения инфраструктуры также не зафиксированы.
- Днем 14 апреля российская оккупационная армия попала руководимыми авиабомбами по предприятию на пограничные Черниговской области. Есть раненый.
- В ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В течение дня 17 апреля русские войска дважды обстреляли приграничье Сумщины. Также зафиксированы удары по Черниговщине.
- Во вторник с 09:30 до 10:40 российские войска били трижды по мирным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.
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