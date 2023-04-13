Об этом информирует ОК Север .



Сегодня с 06:10 до 06:28 рашисты дважды ударили по населенному пункту Ровно Сумской области.

Военные предполагают, что армия России, вероятно, использовала миномет калибра 120 мм.

Также враг гатив из ствольной артиллерии вблизи села Галагановка Новгород-Северского района Черниговской области. В общей сложности там зафиксировали 15 приходов.

Сообщается, что повреждения инфраструктуры или домов не было.

Также среди мирного населения никто не пострадал.