Утром армия РФ била по приграничной Черниговщине и Сумщине, зафиксировано не менее 17 прилетов
Утром 13 апреля российские войска дважды обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, зафиксировано не менее 17 прилетов
Об этом информирует ОК Север .
Сегодня с 06:10 до 06:28 рашисты дважды ударили по населенному пункту Ровно Сумской области.
Военные предполагают, что армия России, вероятно, использовала миномет калибра 120 мм.
Также враг гатив из ствольной артиллерии вблизи села Галагановка Новгород-Северского района Черниговской области. В общей сложности там зафиксировали 15 приходов.
Сообщается, что повреждения инфраструктуры или домов не было.
Также среди мирного населения никто не пострадал.
- В ночь на 10 апреля российская оккупационная армия произвела минометный обстрел приграничных территорий Сумской области .
- Утром 12 апреля российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла приграничные территории Черниговской области. Враг применил ствольную артиллерию.
- 12 апреля, российские террористы совершили 7 обстрелов пограничных общин Сумской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 38.11
-
EUR
Покупка 40.45Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное