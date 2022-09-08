Утром 8 сентября из украинских портов вышли еще 5 судов с зерном

Об этом сообщает министерство обороны Турции.

"Отгрузка зерна продолжается в плановом режиме. По состоянию на утро из украинских портов вышли еще пять судов", - пишет минобороны в твиттере.

Всего в рамках "зерновой инициативы" из портов Украины уже экспортировано 2,37 млн. тонн агропродукции. Так, в страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу – 32 судна с 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 судов с 0,47 млн тонн агропродукции.

Если говорить исключительно об Африке, страны которой находятся на грани гуманитарной катастрофы, то зерно экспортировали в такие страны, как:

Египет – 8 судов (192 тыс. тонн зерна);

Судан – 3 судна (115 тыс. тонн);

Кения – 1 судно (50 тыс. тонн);

Алжир – 1 судно (44 тыс. тонн);

Сомали – 1 судно (29 тыс. тонн);

Джибути – 1 судно (23 тыс. тонн);

Ливия – 1 судно (16,5 тыс. тонн).

Также были отправлены два судна в Йемен и Эфиопию.

"В целом, в рамках работы КПН из портов Украины в ближайшее время будет экспортировано 280 тыс. тонн агропродукции для борьбы с голодом. Ближайшее судно, зафрахтованное КПН - это балкер KARIA ANGEL, который сейчас проходит инспекционную проверку в Стамбуле. После проверки он будет поставлен на загрузка 30 тысяч тонн пшеницы в порту Черноморск", - пишут в Мининфраструктуры.

Кроме того, сообщили, что госсекретарь Энтони Блинкен выделит 68 млн. долларов на закупку зерна для нужд Африки.

Ранее Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов.

Министр агрополитики и продовольствия Украины заявил , что в надлежащих условиях можно рассчитывать на экспорт 6,5 млн тонн украинского урожая.

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