Утром 5 марта россияне не совершали активных боевых действий, в Херсонской области ВСУ нанесли мощный удар по врагу, - Арестович

Об этом он сказал на брифинге.



"Активных действий противник утром не совершал. Он совершает отдельные тактические движения, призванные улучшить его позицию и обеспечить поставки", - сообщил Арестович.



Он добавил, что ВСУ контролируют эту ситуацию, улучшают собственные позиции, наносят отдельные контрудары – авиационное, артиллерийское поражение противника.



"Да, с утра в районе Херсона наши Вооруженные силы нанесли очень мощный удар по врагу, сейчас его потери выясняются", - подчеркнул советник ОП.



Ориентировочные потери противника на сегодняшний день составили: более 10 тыс. человек личного состава

269 танков, 945 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 50 реактивных систем залпового огня, 19 средств ПВО, 39 самолетов, 40 вертолетов, 409 авто, два быстрых катера, свыше 60 цистерн с топливом и три БПЛА.

Напомним, 4 марта российские войска продвинулись на отдельных направлениях, в частности, на юге Украины, однако в целом ситуация осталась контролируемой.