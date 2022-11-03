Утром 3 ноября вышел караван судов: зерновой коридор будет работать, - журналистка Яресько
Екатерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец", отметила, что Турция изменила политику и заинтересована в зерновом коридоре, поэтому соглашение продлится
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Журналистка выразила надежду на продолжение действия зернового коридора: "Ситуация наладится и хорошим признаком является то, что сегодня утром, 3 ноября, вышел караван с грузом 290 тысяч тонн. Это семь судов, стоящих в ожидании решения ситуации. Кроме того, в Мраморном море возле Стамбула и уже на выходе из Босфора в Черном море тоже есть суда, заявляющие о курсе в наши порты".
Екатерина Яресько отметила, что на попытку России прекратить зерновое соглашение мы увидели решительные реакции Эрдогана и ООН, соответственно, зерновой коридор продолжит работать.
"Эрдоган является очень влиятельным игроком на этом рынке, к тому же зерновое соглашение было его инициативой, которую он медийно зафиксировал и турецкие СМИ подавали это как очень мощный пиар президента Турции и как непосредственно его заслугу и достижения. Кроме того, в Эрдогане вскоре выборы, поэтому он будет точно это лоббировать.И второй аспект – Турция на этом зарабатывает.К тому же Анкара отказалась от зерна, которое Россия возит с оккупированных территорий, по крайней мере на прямую такие перевозки мы почти не фиксируем, как это было в начале весны, когда в турецкие порты заходили корабли с ворованным украинским зерном.Соответственно, мы наблюдаем изменение политики Турции, а это значит, что Анкара в этом заинтересована, поэтому зерновое соглашение будет продолжаться", - пояснила Яресько.
- 29 октября, РФ объявила о "приостановке" своих обязательств по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.
- Владимир Зеленский выразил уверенность, что российская сторона хотела сорвать соглашение еще в сентябре.
- 30 сентября НАТО и ЕС призвали Россию вернуться к "зерновому соглашению".
- 1 ноября стало известно, что украинское дунайское пароходство начинает проект "Дунайский зерновой путь" после "приостановки" Россией участия в "зерновой инициативе".
- В тот же день Украина, ООН и Турция заявили о "зерновом соглашении". Одновременно с этим РФ потребовала "гарантий безопасности".
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, после чего заявил о продолжении работы "зернового коридора"
- Россия подтвердила слова Эрдогана о продолжении работы "зернового коридора".
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