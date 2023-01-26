Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Утром российская армия атаковала село Кочубеевка Бериславского района Херсонщины. Под вражеским огнем оказалось административное здание.

"По предварительной информации, из-за российского удара один человек погиб, три человека получили ранения разной степени тяжести. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - написали в ОВА.

Напомним, в течение суток 25 января захватчики 36 раз били по Херсонщине, враг использовал артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и танки, также нанес ракетный удар.

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