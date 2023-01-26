Утром 26 января РФ атаковала Херсонщину: под ударом было админздание, погиб человек
Утром 26 января захватчики атаковали Кочубеевку на Херсонщине: под вражеским огнем оказалось административное здание, есть погибший человек и четверо раненых
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Утром российская армия атаковала село Кочубеевка Бериславского района Херсонщины. Под вражеским огнем оказалось административное здание.
"По предварительной информации, из-за российского удара один человек погиб, три человека получили ранения разной степени тяжести. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - написали в ОВА.
- Напомним, в течение суток 25 января захватчики 36 раз били по Херсонщине, враг использовал артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и танки, также нанес ракетный удар.
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