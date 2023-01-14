Утром 14 января россияне обстреляли Харьков, целили в инфраструктуру, - Терехов
Городской голова Харькова сообщил о утреннем обстреле города, он отметил, что захватчики целились в инфраструктуру
Об этом Игорь Терехов написал в телеграмме.
Мэр Харькова сообщил, что утром 14 января захватчики атаковали город: по уточненной информации, зафиксировано 2 "прилета", предположительно ракет С-300 в Индустриальном районе города.
Игорь Терехов добавил, что русская армия целила по инфраструктуре.
- Напомним, утром, 14 января, жители столицы слышали звуки взрывов. В Киевской ОВА сообщили , что причиной стало возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры области.
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