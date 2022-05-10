Утром 10 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольск на Днепропетровщине, повреждены дома

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"Ночь с частыми воздушными тревогами. Утром - артобстрел Зеленодольской громады", - написал он.

В результате обстрела в Зеленодольске повреждены несколько домов.

"Людей не задело. Сейчас все нормально", - отметил Резниченко.

Напомним, 9 мая Россия дважды обстреляла Одессу. В частности, враг выпустил 7 ракет по городу.

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