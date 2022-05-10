Утром 10 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольск на Днепропетровщине, повреждены дома
Россия обстреляла 10 мая Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, повреждены несколько домов
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"Ночь с частыми воздушными тревогами. Утром - артобстрел Зеленодольской громады", - написал он.
В результате обстрела в Зеленодольске повреждены несколько домов.
"Людей не задело. Сейчас все нормально", - отметил Резниченко.
- Напомним, 9 мая Россия дважды обстреляла Одессу. В частности, враг выпустил 7 ракет по городу.
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