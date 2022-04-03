Утренними ракетными ударами повреждены Одесский НПЗ и нефтехранилище, - председатель ОВА
Российские войска ракетными ударами в воскресенье, 3 марта, повредили Одесский нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище
Об этом сообщил начальник военной администрации Одесской области Максим Марченко.
"Утром противник нанес ракетный удар по Одессе. Повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод", – сказал Марченко в вечернем видеообращении.
По его словам, пострадавших нет. Масштабов повреждений и других подробностей о последствиях налета он не сообщил.
В то же время он отметил, что СБУ задержаны лица, фиксировавшие места попадания ракет.
"Нами были обнаружены факты, когда определенные лица фиксировали места попадания ракет. Они уже задержаны СБУ и понесут соответствующее наказание", – подчеркнул Марченко.
Он также отметил, что украинским защитникам известно о подготовке россиянами вторжения с территории Приднестровья, но назвал его маловероятным в ближайшее время.
"Мы понимаем, что эти действия направлены на сковывание украинских войск в Одесской области, что помешает нашим наступательным действиям по другим направлениям. Напряжение остается, но в ближайшее время угроза вторжения с этого направления маловероятна", - заверил глава Одесской ОВА.
"Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", – подчеркнул он.
- Напомним, утром 3 апреля в Одессе прогремели взрывы, город атаковали с воздуха.
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