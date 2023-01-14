Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он отметил, что около 6 утра жители Киевщины слышали взрывы: "на одном из объектов критической инфраструктуры имеем возгорание. На месте работают соответствующие службы".

Алексей Кулеба предоставил предварительные данные, которые прошли без пострадавших.

Ранее Александр Павлюк, генерал-лейтенант, проинформировал в телеграмме, что взрывы не связаны с военными действиями, угрозой из воздуха или работой противовоздушной обороны. Он добавил: россияне также не ведут наступательные действия с Севера.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера... Взрывы не связаны с угрозой из воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Будь у вас угроза - вы бы услышали сигнал тревоги", - написал он.

Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ сообщил, что причину взрывов объявят позже.

Напомним, 13 января в окрестностях столицы пиротехники уничтожали взрывоопасные предметы, жителей предупреждали о возможных звуках взрывов.

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