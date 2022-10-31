Об этом он написал в Twitter.

По мнению представителя ОП, зарубежные страны слишком спокойно реагируют на массовые разрушения в Украине в результате атак оккупанта.

"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, "замораживание" целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать "переговорные предложения" России. И всячески откладывать передачи систем ПВО", - возмутился Подоляк.

Утром 31 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Российская армия ударила по ряду городов, в Киеве были повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего часть города обесточена.

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