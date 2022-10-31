Утренний ракетный обстрел: Подоляк призвал мир немедленно передать Украине средства ПВО
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир немедленно передать Украине системы противовоздушной обороны
Об этом он написал в Twitter.
По мнению представителя ОП, зарубежные страны слишком спокойно реагируют на массовые разрушения в Украине в результате атак оккупанта.
"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, "замораживание" целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать "переговорные предложения" России. И всячески откладывать передачи систем ПВО", - возмутился Подоляк.
- Утром 31 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Российская армия ударила по ряду городов, в Киеве были повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего часть города обесточена.
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