"Утратила бы все": Вучич предупредил Украину о последствиях признания Косово
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Украина может потерять "все за один день", если признает независимость Косово
Об этом пишет RTRS.
"Что касается Украины, то это наша дружественная страна. Я считаю, что Зеленский намного мудрее и умнее Мережко. Потому что представьте себе, если бы Украина признала независимость Косово, она бы потеряла все в один день", - говорится в сообщении.
Он отметил, что всегда будет выступать за либертарианский подход и за то, чтобы Сербия принимала собственные решения.
"На нас оказывается давление. Они хотят, чтобы это поскорее закончилось", - добавил Вучич.
Ситуация в Косово
Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.
30 мая 2023 года в Звечан, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.
В марте отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.
Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы обострилась. За последние недели там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.
5 августа премьер-министр Косово Альбин Курти заявил , что после оценки ситуации в сфере безопасности правительство приняло решение о 25% сокращении присутствия полиции в северных муниципалитетах страны.
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