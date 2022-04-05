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Утратил моральное право: Оккупационные власти Крыма "наказали" Усика за правду о войне РФ против Украины

5 апреля, 2022 вторник
14:01
Спорт

Оккупационные власти Крыма решили лишить украинского боксера Александра Усика отличия "За верность долгу"

Об этом заявил глава оккупационного государственного совета республики Крым Владимир Константинов, сообщают российские СМИ.

По его словам, готовится проект закона, согласно которому наград и званий будут лишены Александр Усик, бывший премьер АР Крым Сергей Куницын и экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствии с которым мы будем лишать государственных наград лиц, потерявших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик - отличия "За верность долгу", - сказал Константинов.

Александр Усик родился в Симферополе и неоднократно посещал Крым после его оккупации в 2014 году. После начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года боксер заявил, что РФ развязала войну против украинского народа и вступила в ряды терробороны.

В конце концов Усик решил покинуть Украину и уехал в Чехию, где начал подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

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Бокс
Крым
война с Россией
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