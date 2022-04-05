Утратил моральное право: Оккупационные власти Крыма "наказали" Усика за правду о войне РФ против Украины

Об этом заявил глава оккупационного государственного совета республики Крым Владимир Константинов, сообщают российские СМИ.

По его словам, готовится проект закона, согласно которому наград и званий будут лишены Александр Усик, бывший премьер АР Крым Сергей Куницын и экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствии с которым мы будем лишать государственных наград лиц, потерявших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик - отличия "За верность долгу", - сказал Константинов.

Александр Усик родился в Симферополе и неоднократно посещал Крым после его оккупации в 2014 году. После начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года боксер заявил, что РФ развязала войну против украинского народа и вступила в ряды терробороны.

В конце концов Усик решил покинуть Украину и уехал в Чехию, где начал подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа .

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