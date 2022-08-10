Об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных сил ВСУ .

"Саки! Минус девять самолетов оккупантов", - прокомментировали в пресс-службе.

В эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил , что на военном аэродроме Саки оккупанты держали самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие.

"С этого аэродрома постоянно, каждые сутки взлетали самолеты оккупантов. Они находятся в небе вокруг Украины фактически круглосуточно. Не долетая до острова Змеиный, они патрулируют в Черном море постоянно, меняют только самолеты и экипажи. Выведение из строя аэродрома - это хорошо, а если там было уничтожено еще десяток самолетов - это вообще маленькая победа", - сказал Игнат.

Кроме того, в Крыму еще около пяти подобных сакскому аэродромов.

"По взрыву, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад их боеприпасов - склад авиационного вооружения, потому что была серьезная детонация, значит, склад таки был поражен. Поражены самолеты Су-34, Су-24, возможно, вертолеты", - добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.

Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.

Также отмечается, что от линии фронта в Херсонской и Николаевской области до Новофедоровки в Крыму – около 200 км.

Оккупанты 9 августа потеряли около 160 военных, 15 танков, 10 бронемашин, 9 самолетов и 7 систем артиллерии. В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах".

В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил , что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.

The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки по Крыму могли использовать оружие украинского производства.

США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.