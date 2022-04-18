Утопленный крейсер "Москва" – конец мифа о мощной армии России. В Кремле все бились в истерике, - Климкин

Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.



"Россияне воспринимают уничтожение крейсера "Москва" как внутреннюю измену и неспособность. И то, что мы сражаемся вместе с Западом. Для них это больше, чем символика. "Москва" - один из лучших кораблей, который в России есть, еще с таким громкой названием. По моей информации, руководство России истерически прыгало после того, как это произошло. Думаю, Путин мгновенно не будет наказывать, но точно все в Кремле получат", - отметил Климкин.



Экс-министр подчеркнул, что для России уничтожение крейсера "Москва" - это окончательный конец мифа о мощной и великой российской армии, способной вести боевые действия с кем угодно.



"Сначала они терпели от Украины поражение на земле и первый раунд войны Путин однозначно проиграл. Но они говорили, что имеют однозначное, почти 100% преимущество в воздухе и на море. На море этот миф разрушен, в воздухе он также не работает. Для России это больше, чем пощечина, это удар под дых", - заметил Павел Климкин.



Дипломат добавил, что политики и аналитики во всем мире сомневаются в величии армии России, а Индия даже отказалась покупать российские вертолеты. По мнению Климкина мир больше не верит, что российское оружие лучшее и армия России - 2-я в мире.

Напомним, российские моряки, которым удалось выжить на затонувшем крейсере "Москва" связываются с родственниками и рассказывают, что на самом деле украинская ракета попала в корабль, а не, как говорит российская пропаганда, что это был "взрыв боеприпасов".

В сети опубликованы фотографии, на которых, по данным авторов, изображен горящий российский крейсер "Москва" после попадания в него украинских противокорабельных ракет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что российский крейсер "Москва" был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .