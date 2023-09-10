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OPINION

Утопающий хватается за соломинку, Путин — за Кима

Орест Сохар
10 сентября, 2023 воскресенье
08:02
Мнение

Ким Чен Ын собрался к Путину. Считается, что они будут обсуждать поставки в Московию боеприпасов. Но это совсем не точно

Северная Корея - 213-я из 230 государств рейтинга состоятельности стран мира. ВВП на душу населения в КНДР примерно в 15-20 раз меньше, чем у рашистов. Поэтому очень даже интересно разобраться, чем красный феодал Ким способен помочь недобитому "императору" Путину.

New York Times считает, что Северная Корея будет помогать "второй армии мира" оружием.

Американская разведка рассказала журналистам, что "красный Ким" 10-13 сентября побывает в РФ, чтобы обсудить поставки рашистам снарядов, ракет. Интересно, что год назад то же издание NYT со ссылкой на те же тайные источники в разведке утверждало: РФ УЖЕ закупила у КНДР миллионы артснарядов и ракет ближнего радиуса действия. Однако фактически "красные корейцы" тогда так ничего и не продали. Но, очевидно, и в первом, и во втором случае американские журналисты выдают желаемое Путиным за действительное.

Понятно, что Кремль клянчит военную помощь у КНДР, одной из самых отсталых экономик мира, что указывает на глубину деградации российского ВПК. Все эти "свидетели шизофрении Путина" полтора года парились над возрождением военно-промышленного комплекса, но уперлись в условный потолок возможностей: они не способны обеспечить свои войска необходимыми боеприпасами для ведения активной боевой кампании на длительное время.

То есть: Кремль лишь притворяется, что хочет затянуть войну на годы, пока в США не сменится правительство, а Европе этот конфликт в конце концов не надоест... Но "опустевший склад" боеприпасов не позволяет "оленеводам Шойгу" вести продолжительные интенсивные боевые действия. Именно поэтому Россия истерически ищет возможности пополнить свои арсеналы.

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Но на самом деле клянчить оружие — это не уровень фюрера, его попросить мог и Шойгу. Он стремится "сверить часы" с "красным вождем", потому что готовится жить по "корейскому времени".

Уровень ниже плинтуса, на котором находится Северная Корея, – это тот ориентир, куда стремительно несется Московия. В КНДР уже лет 50 - планово-мобилизационная экономика. Государство не публикует никакой статистики, и вся страна работает, голодает и страдает ради удовлетворения своего вождя. В стране нет оппозиции, нет проблем с Западом, поскольку — никаких отношений.

Да и Путин лично уподобляется Ким Чену Ыну. Например, его тоже можно назвать пресмыкающимся, потому что из соображений безопасности он вдруг пересел на бронепоезд и шастает по стране преимущественно по железной дороге.

Думаю, что как прогрессивный лидер современности, кремлевский дед уже дал указание разработать бронированные самолеты, чтобы соединить комфорт и безопасность. Правда, для этого нужно будет слегка подрихтовать законы аэродинамики, но госдума, видимо, с этим справится. Оба диктатора даже встречаются во Владивостоке, потому что Киму недалеко подползти к этому городу на бронепоезде. Ким может рассказать, как живется в изоляции от всего мира, когда весь годовой экспорт составляет $2-3 млрд, меньше, чем в свое время в Московии за день.

Утопающий хватается за соломинку, Путин — за Кима. Еще вчера "великая Россия" не разглядела бы нищую КНДР в списке своих стратегических интересов, а сегодня это важный стратегический партнер.

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Северная Корея может стать контрабандным логистическим хабом, через который будет поставляться в РФ продукция из третьих стран, из Китая или Ирана: даже они предпочитают в лобовую не светиться в качестве "группы поддержки" Кремля.

КНДР интересует Москву как рынок сбыта. Ту же нефть коммунисты могли бы брать у рашистов, в РФ есть также немало промышленного хлама, который ни один сознательный рынок не возьмет, а вот КНДР — запросто.

Россия до сих пор остается большой территориально, чего не скажешь о ее геополитическом статусе. Кстати, если московиты сверяют часы по чучхе, то можно сверить и календарь. Там сейчас 112 год, ведь исчисление ведется со дня рождения Ким Ир Сена. Или можно привязать российский календарь к появлению на свет верховного бункер-командующего: ведь его рождение круто перезагрузило РФ.

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Ким Чен Ын
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