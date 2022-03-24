Ультиматумы России должны идти на три буквы. Максимальный компромисс - прекращение огня и переговоры на международной площадке - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что все ультиматумы страны-агрессорки России должны идти на три буквы, а максимально возможный компромисс - прекращение огня и переговоры на международной площадке
Дипломат рассказал об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"Реалистичным вариантом переговоров с Российской Федерацией является следующий. Сказать им, что все их ультиматумы должны идти на три буквы. Что мы должны достичь прекращения огня и начать говорить на международной площадке с привлечением американцев, европейцев и китайцев. Это должен быть совершенно серьезный разговор с видением геополитического будущего мира. И тогда уж говорить обо всем остальном", - отметил Климкин.
Экс-министр иностранных дел также добавил, что не может быть никакой речи об отказе от наших территорий и людей. Это невозможно.
"Так же не может быть речи об уменьшении нашего безопасностного и оборонного потенциала, поскольку Путин нападет через 2-4 недели. Он же никаких гарантий не будет уважать и не будет их соблюдать. Россия никогда не выполняла никаких соглашений - от Минска до Будапештского меморандума. Мы, конечно, можем ставить вопрос о временных рамках выхода из Крыма. Но реальные рамки - прекращение огня и перенос переговоров на международную площадку. Вот таким я вижу реальный компромисс на основе сегодняшней ситуации", - отметил Павел Климкин.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о требованиях на переговорах с Россией. Среди приоритетов завершение войны и гарантии безопасности.
- Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг Владимир Огрызко считает, что переговоры с Россией можно вести только тогда, когда захватчики покинут территорию Украины.
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