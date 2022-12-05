Утерянные останки последнего сумчатого волка нашли в шкафу музея через 85 лет

Об этом сообщает BBC .

Последний сумчатый волк, или тилацин, умер в зоопарке Хобарта в 1936 году, а его тело передали в музей. Однако со временем останки были утеряны, работники музея решили, что они были случайно утилизированы вместе со скелетом.

"В течение многих лет многие кураторы музея тщетно искали его останки, поскольку не было зарегистрировано ни одного тилацинового материала, датированного 1936 годом", - прокомментировал ситуацию Роберт Педл, опубликовавший в 2000 году книгу о вымирании этого вида.

Однако недавно был найден неопубликованный отчет одного таксидермиста, что побудило к повторному осмотру коллекций музея. В конце концов, останки были найдены в шкафу в отделе просвещения музея.

Оказалось, что персонал не знал, что это последний тилацин, поэтому убрал остатки в шкаф, поскольку они были не лучшими в коллекции и не подходили для выставок.

Кожа и скелет последнего сумчатого волка теперь выставлены в музее Хобарта.

Отмечается, что сумчатые волки водились в Австралии, но из-за влияния людей и динго вымерли. В конце концов тилацины были найдены только на острове Тасмания, где были полностью истреблены в 30-х годах прошлого столетия.

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