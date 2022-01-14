Утечки персональных данных не было, - Госспецсвязи о хакерской атаке на правительственные сайты
СБУ и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти проводят расследование хакерской атаки на ряд правительственных сайтов. Большинству атакованных сайтов уже возобновили доступ.
Об этом передает Госспецсвязи.
В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Контент сайтов при этом изменен не был, и утечки персональных данных не произошло, - говорится в сообщении.
С целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.
Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.
Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.
Также сообщается, что мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 г. произошла глобальная хакерская атака на ряд сайтов правительства.
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