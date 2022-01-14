Утечки персональных данных не было, - Госспецсвязи о хакерской атаке на правительственные сайты

Об этом передает Госспецсвязи.

В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Контент сайтов при этом изменен не был, и утечки персональных данных не произошло, - говорится в сообщении.

С целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.

Также сообщается, что мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.