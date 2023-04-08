Об этом говорится в отчете ISW.

Это свидетельствует о страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве. Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается непонятным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем за месяц.

В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, занижающих заявленные потери России и завышающие количество потерь ВСУ.

Независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блоггеров на статью в New York Times подчеркивает страх украинского контрнаступления, проникшего в российское информационное пространство.

Многие СМИ в РФ отвергли подлинность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото представляют собой дезинформацию, предназначенную для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.