Утечка секретных документов США усилила страх РФ перед контрнаступлением ВСУ, - ISW
Российские лидеры мнений с тревогой отреагировали на утечку секретных военных документов в США о войне в Украине
Об этом говорится в отчете ISW.
Это свидетельствует о страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве. Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается непонятным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем за месяц.
В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, занижающих заявленные потери России и завышающие количество потерь ВСУ.
Независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блоггеров на статью в New York Times подчеркивает страх украинского контрнаступления, проникшего в российское информационное пространство.
Многие СМИ в РФ отвергли подлинность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото представляют собой дезинформацию, предназначенную для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.
- Напомним, 6 апреля издание New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
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