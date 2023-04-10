Утечка секретных документов Пентагона реальна, - полковник СБУ Костенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Полковник СБУ дал комментарий об утечке секретных военных документов в США о войне в Украине.

"Исходя из того, что я вижу и из моего общения с людьми, в том числе из спецслужб, то это реальная утечка информации. Вопрос - насколько эта утечка глубока, а также насколько она была контролируемой, или это заслуги российской разведки. Утечка была, российская разведка кое-что подкорректировала в этих документах и изложила их, чтобы попытаться сорвать наши планы. Опять же вопрос – насколько глубоко они все знают, а также как часто, или это было одноразово, они получают эту информацию, есть ли до сих пор у них доступ к ней", - отметил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Роман Костенко добавил, что в США не заявили, что это была дезинформация и неправда, а продолжают расследование.

"Те, у кого эта утечка произошла, говорят, что будут разбираться насколько это серьезно. Я думаю, что это удар по авторитету США и НАТО, поэтому будут разбираться на государственном уровне, а также на уровне спецслужб. Что касается влияния этой утечки на Украину, то если сейчас действительно рассчитают, что та информация содержала правильные данные, то придется корректировать наши планы по проведению каких-то действий, будь то наступательные или оборонительные, а также менять схемы пополнения нас боеприпасами, скажем так, это серьезно и тянет на большой скандал. Главное - знать, не имеет ли противник возможности в дальнейшем получать эту информацию", - отметил Костенко.