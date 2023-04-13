Об этом пишет The Times.

В одном документе представители американской разведки утверждают, что главная внутренняя разведывательная служба России, федеральная служба безопасности, или ФСБ, обвинила министерство обороны страны "в сокрытии российских потерь в Украине". Это открытие подчеркивает "продолжающееся нежелание военных чиновников передавать плохие новости цепи командования", – говорят они.

ФСБ подсчитала, что фактическое количество россиян, раненых и убитых в бою, близится к 110 000 человек, говорится в документе.

Представители ФСБ также утверждают, что министерство не учитывает погибших и раненых среди российской национальной гвардии, наемников Вагнера или боевиков Кадырова.

В документе не уточняются данные о потерях, которые минобороны РФ обнародует в правительстве. В последний раз министерство публично обнародовало число погибших в сентябре, когда Шойгу заявил, что с начала войны были убиты 5937 российских военных.

Другой просочившийся документ сообщает, что по состоянию на февраль россияне понесли потери от 190 до 223 тыс. солдат, в том числе до 43 000 убитых в боях, для сравнения потери украинцев составляют от 124 до 131 тыс., из которых до 17 500 убитых.

Ранее американские чиновники оценивали потери России примерно в 200 тысяч солдат.

Согласно данным Минобороны Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 180,5 тыс. военных.

В совокупности эти документы подчеркивают несколько главных причин того, почему, по мнению многих аналитиков, президент России Владимир Путин не смог обеспечить военную победу в Украине после более чем 13 месяцев войны.

Главное среди них: внутренняя борьба и противоречие между российскими ведомствами, ответственными за разные аспекты войны, в частности, ФСБ и минобороны. Просочившаяся запись о количестве потерь предоставляет мало контекста для выводов сотрудников разведки, но сообщает, что ФСБ ставит под сомнение количество потерь министерства обороны во время обсуждений в российском правительстве.