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Утечка секретных документов Пентагона: По данным ФСБ Россия потеряла на войне в Украине 110 тыс. военных

13 апреля, 2023 четверг
18:38
война с Россией

Другой просочившийся документ сообщает, что по состоянию на февраль россияне понесли потери от 190 до 223 тыс. солдат, а официальные данные Минобороны Украины - 180,5 тыс.

Об этом пишет The Times.

В одном документе представители американской разведки утверждают, что главная внутренняя разведывательная служба России, федеральная служба безопасности, или ФСБ, обвинила министерство обороны страны "в сокрытии российских потерь в Украине". Это открытие подчеркивает "продолжающееся нежелание военных чиновников передавать плохие новости цепи командования", – говорят они.

ФСБ подсчитала, что фактическое количество россиян, раненых и убитых в бою, близится к 110 000 человек, говорится в документе.

Представители ФСБ также утверждают, что министерство не учитывает погибших и раненых среди российской национальной гвардии, наемников Вагнера или боевиков Кадырова.

В документе не уточняются данные о потерях, которые минобороны РФ обнародует в правительстве. В последний раз министерство публично обнародовало число погибших в сентябре, когда Шойгу заявил, что с начала войны были убиты 5937 российских военных.

Другой просочившийся документ сообщает, что по состоянию на февраль россияне понесли потери от 190 до 223 тыс. солдат, в том числе до 43 000 убитых в боях, для сравнения потери украинцев составляют от 124 до 131 тыс., из которых до 17 500 убитых.

Ранее американские чиновники оценивали потери России примерно в 200 тысяч солдат.

Согласно данным Минобороны Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 180,5 тыс. военных.

В совокупности эти документы подчеркивают несколько главных причин того, почему, по мнению многих аналитиков, президент России Владимир Путин не смог обеспечить военную победу в Украине после более чем 13 месяцев войны.

Главное среди них: внутренняя борьба и противоречие между российскими ведомствами, ответственными за разные аспекты войны, в частности, ФСБ и минобороны. Просочившаяся запись о количестве потерь предоставляет мало контекста для выводов сотрудников разведки, но сообщает, что ФСБ ставит под сомнение количество потерь министерства обороны во время обсуждений в российском правительстве.

  • Напомним, 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование. Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ. Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность , в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок .
  • Позже CNN отчитывалось, что обнародованные документы раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в частности, Китае.
  • Журналисты CBS утверждали, что ФБР работает над отслеживанием утечки материалов, в то же время Пентагон сокращает количество людей, имеющих доступ к секретной информации, которая стала объектом обнародования.

ФСБ
потери окуппантов
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