Утечка документов Пентагона: в Украине действуют спецназовцы НАТО, в том числе 50 британцев
Один из документов оказавшегося в сети Пентагона свидетельствует о работе в Украине сил специального назначения НАТО. Наибольший контингент у Великобритании и Латвии
Об этом сообщает The Guardian.
В документах США от 23 марта речь идет о количестве спецназовцев НАТО, находившихся в Украине в феврале и марте. Утечка данных Пентагона свидетельствует о пребывании сил специального назначения Великобритании (50), Латвии (17), Франции (15), США (14) и Нидерландов (1).
Отмечается, что в документах отсутствует информация, где находятся и какой деятельностью занимаются представители Альянса, а также сохранилось ли присутствие контингента на том же уровне.
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- Пентагон расследует утечку секретных документов США и НАТО о контрнаступлении Украины. В социальных сетях появились засекреченные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- CNN сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
- Некоторые из этих документов не прошли проверку оригинальности, в Белом доме их назвали подделкой. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, опубликовавшим секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок.
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