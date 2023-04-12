Об этом сообщает The Guardian.

В документах США от 23 марта речь идет о количестве спецназовцев НАТО, находившихся в Украине в феврале и марте. Утечка данных Пентагона свидетельствует о пребывании сил специального назначения Великобритании (50), Латвии (17), Франции (15), США (14) и Нидерландов (1).

Отмечается, что в документах отсутствует информация, где находятся и какой деятельностью занимаются представители Альянса, а также сохранилось ли присутствие контингента на том же уровне.

Читайте также: В Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США