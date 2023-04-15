Утечка документов Пентагона: Тайвань очень уязвим к нападению Китая с воздуха , - WP

Об этом говорится в материале The Washington Post.

В оценках отмечается: тайваньские чиновники сомневаются, может ли их ПВО "точно выявить запуск ракет", что чуть более половины тайваньских самолетов полностью пригодны к выполнению задач и что перемещение самолетов к укрытиям займет минимум неделю. Это определили как огромную проблему, если Китай запустит ракеты, прежде чем Тайвань успеет рассредоточить эти самолеты.

В одном из документов говорится, что модернизация Народно-освободительной армии Китая, ускорение темпов ее операций и использование гражданских паромов во время учений вблизи Тайваня "подрывают" способность американской разведки проявлять аномальную активность и подготовку к "нападению на Тайвань".

Более того, аналитики Пентагона отмечают, что тайваньские учения по предупреждению о ракетных ударах очень четко спланированы и не способны подготовить гражданские власти и общественность к "реальному событию".

"Хотя эти документы далеки от всестороннего анализа возможностей Китая и уязвимостей Тайваня, в совокупности они рисуют мрачную картину всеобщей готовности Тайваня. Они также служат предупреждением для политиков о том, что агрессия Китая становится все более интенсивной, даже если его намерения становятся все менее предсказуемыми" , – добавили авторы.