Утечка документов Пентагона: Тайвань очень уязвим к нападению Китая с воздуха , - WP
Согласно утечкам оценок Пентагона, Тайвань вряд ли сможет помешать китайскому военному превосходству в воздухе, а использование КНР гражданских кораблей усложняет разведку США
Об этом говорится в материале The Washington Post.
В оценках отмечается: тайваньские чиновники сомневаются, может ли их ПВО "точно выявить запуск ракет", что чуть более половины тайваньских самолетов полностью пригодны к выполнению задач и что перемещение самолетов к укрытиям займет минимум неделю. Это определили как огромную проблему, если Китай запустит ракеты, прежде чем Тайвань успеет рассредоточить эти самолеты.
В одном из документов говорится, что модернизация Народно-освободительной армии Китая, ускорение темпов ее операций и использование гражданских паромов во время учений вблизи Тайваня "подрывают" способность американской разведки проявлять аномальную активность и подготовку к "нападению на Тайвань".
Более того, аналитики Пентагона отмечают, что тайваньские учения по предупреждению о ракетных ударах очень четко спланированы и не способны подготовить гражданские власти и общественность к "реальному событию".
"Хотя эти документы далеки от всестороннего анализа возможностей Китая и уязвимостей Тайваня, в совокупности они рисуют мрачную картину всеобщей готовности Тайваня. Они также служат предупреждением для политиков о том, что агрессия Китая становится все более интенсивной, даже если его намерения становятся все менее предсказуемыми" , – добавили авторы.
- Напомним, на следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил , что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров.
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