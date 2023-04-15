Утечка данных Пентагона не ухудшила отношения США с союзниками, - Блинкен
Утечка секретных данных не сказалась на сотрудничестве Соединенных штатов с союзниками. Ранее стало известно, что США собирали информацию о дружественных странах и следили за ними
Об этом сообщает Reuters.
В ходе своего визита во Вьетнам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после публикации секретных документов союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.
"Наше сотрудничество не нарушено. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", - сказал Блинкен, добавив что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование. Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное