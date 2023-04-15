Об этом сообщает Reuters.

В ходе своего визита во Вьетнам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после публикации секретных документов союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.

"Наше сотрудничество не нарушено. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", - сказал Блинкен, добавив что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.