Утечка данных из Пентагона: подозреваемому Тейшейре предъявлены обвинения по шести пунктам

Об этом сообщает министерство юстиции США.

"Большое жюри присяжных в Бостоне предъявило обвинение военнослужащему ВВС Национальной гвардии США (USANG), дислоцированному в штате Массачусетс, в якобы хранении и передаче секретной информации, связанной с национальной обороной, на платформе социальных сетей с 2022 года и примерно до его ареста апреле", - говорится в сообщении.

Отмечают, что обвинения связаны с незаконным хранением и распространением оборонных секретов США. Этим Тейшейра нарушил законодательство Соединенных Штатов.

"Тейшейра обвиняется в обмене информацией с пользователями на платформе социальных сетей, которые, как он знал, не имели права ее получать. Этим он, как утверждается, нарушил законодательство США и поставил под угрозу нашу национальную безопасность", - заявил генеральный прокурор США Меррик Б .Гирлянда.

В целом Федеральное большое жюри в Бостоне обвиняло его по шести пунктам.

Что известно об утечке секретных документов Пентагона

6 апреля 2023 года The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. После этого Пентагон приступил к расследованию.

Через несколько дней в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. По их словам, Россия могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.

Позже журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.

14 апреля Тейшейре официально выдвинули обвинения. Впоследствии 102-й отдел разведки ВВС США, в котором он работал, приостановил свою разведывательную деятельность.

В конце апреля The New York Times сообщило , что Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона, начал делиться секретными данными еще в феврале 2022 года и со значительно более широкой аудиторией, чем считали ранее.