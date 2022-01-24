"Уступки России по интеграции в Альянс недопустимы": Украина и Грузия согласовали позицию в отношении вступления в НАТО

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



"Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях обеих стран с Альянсом и ЕС", - говорится в сообщении.



В пресс-службе подчеркивают, что представители государств во время переговоров обсудили также российскую агрессию против Украины.



"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал грузинского коллегу об актуальной ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, воплощение нашим государством и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии", - отметили в МИД.



В свою очередь, Залкалиани подтвердил поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины. Дипломат также подчеркнул, что Грузия не намерена эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве из-за информации возможного вторжения РФ в Украину.



Также собеседники обсудили экономические проекты ГУАМ – регионального объединения Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, и развитие Ассоциированного трио. Кроме того, Кулеба призвал грузинские власти допустить к бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили украинскому врача для осуществления медицинского осмотра.

Напомним, 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО "искусственно втягивает" в Альянс Украину и скандинавские страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но сроки пока не установлены.

24 января стало известно, что ряд стран планируют эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве из-за риска возможного вторжения РФ в Украину. В то же время Грузия заявила, что не будет эвакуировать дипломатов из Украины.



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