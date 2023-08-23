Так же как украинским будет Севастополь, в котором должны провести парад победы, что станет окончательным свидетельством победы героических Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа.

Мы благодарим Вооруженные Силы Украины, которые сегодня осуществляют контрнаступление с целью освобождения территории Украины. И каждый день приближают освобождение всей территории Украины и нашу Победу.

Все граждане Украины, находящиеся сегодня на территории Крыма, должны знать, что скоро придет время их освобождения из-под российской оккупации.

Очевидно, мы поддержим любые государственные меры, направленные на достижение этих целей. Приветствуем поддержку наших союзников, которые участвуют в Крымской платформе и помогают нам оружием, экономической поддержкой и заботой об украинских беженцах, особенно женщинах, детях и людях преклонного возраста.

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Вместе с тем, мы не должны забывать об одном из базовых обязательств Украинского государства, то есть признании на законодательном уровне территориально-культурной автономии крымскотатарского народа. С гарантированием участия представителей крымских татар в органах власти, развития их самоуправления, культуры, образования, экономики и обычаев.

Это наше обязательство за патриотизм и героическую борьбу крымских татар в рядах ВСУ и Движении сопротивления на оккупированных территориях. Мы это должны десяткам крымских татар – политических заключенных России.

Мы должны помнить, что в 1944 году крымскотатарский народ испытал геноцид, который осуществил Сталин. С 2014 года эта политика продолжается международным преступником Путиным.

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Мы должны прилагать все возможные усилия, чтобы те представители крымскотатарского народа, которые были вынуждены покинуть полуостров, туда вернулись, подвергшиеся преследованиям и ущербу, получили возмещение и свободно чувствовали себя на своей коренной земле в свободной Украине.

Любые попытки получить мир ценой любых уступок, которые могут негативно повлиять на права крымских татар, недопустимы.

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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