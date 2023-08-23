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OPINION

Уступки ради мира, которые могут повлиять на права крымских татар, недопустимы

23 августа, 2023 среда
21:08
Мнение Николай Княжицкий

Без деоккупации Крыма невозможно восстановление территориальной целостности Украины, потому что Крым был, есть и будет украинским

Так же как украинским будет Севастополь, в котором должны провести парад победы, что станет окончательным свидетельством победы героических Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа.

Мы благодарим Вооруженные Силы Украины, которые сегодня осуществляют контрнаступление с целью освобождения территории Украины. И каждый день приближают освобождение всей территории Украины и нашу Победу.

Все граждане Украины, находящиеся сегодня на территории Крыма, должны знать, что скоро придет время их освобождения из-под российской оккупации.

Очевидно, мы поддержим любые государственные меры, направленные на достижение этих целей. Приветствуем поддержку наших союзников, которые участвуют в Крымской платформе и помогают нам оружием, экономической поддержкой и заботой об украинских беженцах, особенно женщинах, детях и людях преклонного возраста.

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Вместе с тем, мы не должны забывать об одном из базовых обязательств Украинского государства, то есть признании на законодательном уровне территориально-культурной автономии крымскотатарского народа. С гарантированием участия представителей крымских татар в органах власти, развития их самоуправления, культуры, образования, экономики и обычаев.

Это наше обязательство за патриотизм и героическую борьбу крымских татар в рядах ВСУ и Движении сопротивления на оккупированных территориях. Мы это должны десяткам крымских татар – политических заключенных России.

Мы должны помнить, что в 1944 году крымскотатарский народ испытал геноцид, который осуществил Сталин. С 2014 года эта политика продолжается международным преступником Путиным.

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Мы должны прилагать все возможные усилия, чтобы те представители крымскотатарского народа, которые были вынуждены покинуть полуостров, туда вернулись, подвергшиеся преследованиям и ущербу, получили возмещение и свободно чувствовали себя на своей коренной земле в свободной Украине.

Любые попытки получить мир ценой любых уступок, которые могут негативно повлиять на права крымских татар, недопустимы.

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Николай Княжицкий
Крым
Война с Россией
деоккупация Украины
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2023, среда
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