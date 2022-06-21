Об этом пишет The Independent.

Джонсон заявил, что любые уступки партнеров Москве приведут к "катастрофе".

"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки Путину приведут к чему-либо другому, кроме катастрофы", - процитировал официальный представитель премьера его мнение.

Премьер-министр также убежден, что Россия в ближайшее время будет вынуждена объявить общую мобилизацию.

Эти уступки, по мнению Джонсона, Россия и ее союзники могут воспринять как награду за необоснованную агрессию против Украины. Британский лидер убежден, что это окажет влияние на безопасность и экономику его страны.

19 июня Джонсон назвал четыре шага, которые союзники должны предпринять для победы Украины.

18 июня Борис Джонсон заявил , что Британия должна продолжать поддерживать Киев на фоне "усталости от Украины".

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