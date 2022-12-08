Уступают футболу, экстрасенсам и развлечениям. В России шоу поропагандистов резко теряют аудиторию
Российские телезрители практически отказались от просмотра пропагандистских ток-шоу, перейдя на развлекательный контент
Это следует из данных компании Mediascope, сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить".
В список ста самых популярных программ за прошлую неделю вошли только "60 минут" телеканала "Россия-1". Ток-шоу Ольги Скабеевой и Евгения Попова с 1 декабря заняло 62 место в самой широкой возрастной аудитории — 18-54. Рейтинг передачи составляет 1,5%. Похожие программы ("Время покажет", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Место встречи") вообще не вошли в сотню лучших. Хотя раньше эти программы имели зрительский спрос. К примеру, в конце октября в сотню самых рейтинговых передач вошли сразу пять пропагандистских ток-шоу. А тот же "Вечер с Владимиром Соловьевым" еще в июле занимал седьмую строчку в этом списке.
Российских зрителей теперь больше интересует познавательный и развлекательный контент. Самой популярной программой на прошлой неделе стала трансляция футбольного матча между Францией и Польшей на ЧМ. В десятку попали еще три футбольных поединка, а также "Новая битва экстрасенсов". Другие строчки поделили между собой выпуски новостей на разных телеканалах, в том числе и региональные окна.
Россияне не хотят слушать пропаганду и по радио. Самая популярная новостная станция "Вести FM" занимает лишь 7 место в общероссийском рейтинге с апреля по сентябрь. Ее слушают всего 8,8% россиян. Наиболее популярной станцией в России является развлекательная Европа плюс с рейтингом 13,4%.
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