Это следует из данных компании Mediascope, сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить".

В список ста самых популярных программ за прошлую неделю вошли только "60 минут" телеканала "Россия-1". Ток-шоу Ольги Скабеевой и Евгения Попова с 1 декабря заняло 62 место в самой широкой возрастной аудитории — 18-54. Рейтинг передачи составляет 1,5%. Похожие программы ("Время покажет", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Место встречи") вообще не вошли в сотню лучших. Хотя раньше эти программы имели зрительский спрос. К примеру, в конце октября в сотню самых рейтинговых передач вошли сразу пять пропагандистских ток-шоу. А тот же "Вечер с Владимиром Соловьевым" еще в июле занимал седьмую строчку в этом списке.

Российских зрителей теперь больше интересует познавательный и развлекательный контент. Самой популярной программой на прошлой неделе стала трансляция футбольного матча между Францией и Польшей на ЧМ. В десятку попали еще три футбольных поединка, а также "Новая битва экстрасенсов". Другие строчки поделили между собой выпуски новостей на разных телеканалах, в том числе и региональные окна.

Россияне не хотят слушать пропаганду и по радио. Самая популярная новостная станция "Вести FM" занимает лишь 7 место в общероссийском рейтинге с апреля по сентябрь. Ее слушают всего 8,8% россиян. Наиболее популярной станцией в России является развлекательная Европа плюс с рейтингом 13,4%.

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