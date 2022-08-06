Об этом сообщили в РИА Мелитополь , опубликовав соответствующее видео с фрагментами эфира на российском радио "Комсомольская правда".

В программе, которую ведет пропагандист Сергей Мардан, состоялось телефонное включение с мужчиной, рассказавшим о примерах "саботажа" со стороны украинского населения оккупированного рашистами города.

По словам мужчины, "самое главное, кого можно было бы расстрелять", – это тех украинских учителей, которые не захотели работать по российской школьной программе.

"Грустная ситуация с 1 сентября: половина учителей отказались выходить на работу. Эти учителя получают деньги на карты "Приватбанка" из-за линии фронта. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в "москальские" школы - 1000 долларов и ежемесячно они получают около 200 из Украины. Готовятся обучать деток соловьиному языку и истории, своеобразной, государства Украины с помощью дистанционного обучения", - говорит сторонник оккупационных властей.

Ведущий заметил, что "просто за деньги" расстреливать не стоит, и предложил воспользоваться опытом "незабываемого Нафталия Френкеля" - одного из основателей ГУЛАГа.

"Отобрать кредитки, на которые они получают деньги и заставить их сожрать! Или выселить их из квартир. Ну хоть что-нибудь в духе нашего старого доброго ГУЛАГа. Они же ждут ГУЛАГа! Так дайте им ГУЛАГ, чтобы шуба завернулась!" - призывает в эфире ведущий.

Также он предложил устроить "локальный запорожский ГУЛАГ в степи под палящим солнцем для учителей, которые пока не научились любить нашу прекрасную родину (Россию, - ред.)".

30 июля на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начала работу кремлевская политическая партия "Единая Россия". Оккупанты раздают российские паспорта и готовятся провести псевдореферендум.

1 августа во временно оккупированный Мелитополь завезли "массовку" для акций поддержки псевдореферендума.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb