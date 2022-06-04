Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"По данным следствия, руководитель одного из местных благотворительных фондов наладил поставку товаров военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесской области", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что подозреваемые пытались незаконно продать вещи.

"Оперативники СБУ задержали руководителя фонда вместе с его подчиненным – руководителем логистического центра на горячем во время реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму свыше 500 тыс. грн", – добавляют в Службе безопасности.

Следствие продолжается, правоохранители пытаются устанавливать все обстоятельства и людей, причастных к противоправной схеме.

СБУ разоблачила организацию финансирования российской агентуры в Киевской области. Группировка помогала переправлять деньги из РФ в Украину через подсанкционные платежные системы.

В Украине будут судить шпиона из РФ, получавшего от генерала СБУ данные о госбезопасности и охране правопорядка в стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb