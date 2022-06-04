Устройства ночного видения, каски, бронежилеты, медицинские аптечки. Волонтеров из Одессы подозревают в продаже помощи для военных
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю одесского фонда из-за хищения гуманитарной помощи
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"По данным следствия, руководитель одного из местных благотворительных фондов наладил поставку товаров военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесской области", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что подозреваемые пытались незаконно продать вещи.
"Оперативники СБУ задержали руководителя фонда вместе с его подчиненным – руководителем логистического центра на горячем во время реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму свыше 500 тыс. грн", – добавляют в Службе безопасности.
Следствие продолжается, правоохранители пытаются устанавливать все обстоятельства и людей, причастных к противоправной схеме.
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