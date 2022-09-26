"Устроим оргию": Украинцы в шутку реагируют на угрозы Путина ядерными ударами, - обзор соцсетей
В ответ на угрозы ядерных ударов по территории Украины со стороны России украинские пользователи соцсетей шутят
Об этом сообщает Еспресо.TV.
- 25 сентября Лавров заявил , что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории.
- Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Россию ожидают катастрофические последствия , если она использует ядерное оружие, и дополнительные экономические санкции, если завершит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.
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