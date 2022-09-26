Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ответ на сообщение Юлии Макгаффи о ядерной оргии пользователи начали писать, что мероприятие это, вероятно, будет рассчитано на тех, кому за 30.

Кто успешно устанавливает не только личные, но и профессиональные связи.



Некоторые украинцы начинают в шутку возмущаться, что на Щекавице пока никакой оргии нет

Некоторые считают, что не всем эта оргия и нужна.

Оргия на Щекавице превращается в легенду



Не обошлось без Арестовича и "2-3 дня"