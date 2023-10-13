Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: правоохранители задержали одессита

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемым оказался местный житель, который еще в 2014 году по указанию спецслужб России проводил активную деятельность в пророссийских организациях. Однако после провала кремлевского проекта "российской весны" в Одесской области кураторы перевели своего его в "режим ожидания".

Вскоре после 24 февраля 2022 года на мужчину дистанционно вышел резидент агентурной сети ГРУ и "активировал" его для сбора разведывательных сведений в областном центре.

Для этого подозреваемый устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации. Действуя под прикрытием, одессит объезжал на территорию города, где пытался выявить ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ. Также его интересовали возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта.

Во время обыска у злоумышленника изъято оружие с боеприпасами и мобильный телефон с поличным с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.