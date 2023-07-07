Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что вражеским приспешником оказался местный житель Кировоградщины, который пошел на сотрудничество с оккупантами после начала полномасштабной войны.

"В поле зрения российской спецслужбы он попал во время своего длительного пребывания в России, где работал на разных предприятиях. Впоследствии его перевели в режим ожидания и отправили в Украину, где активировали после начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, несколько недель назад подозреваемому удалось добиться назначения на должность завхоза. Он почти сразу начал собирать разведывательные данные для россиян.

В первую очередь, злоумышленник пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании. Передачу секретных сведений он должен осуществлять через одного из мессенджеров.

"В случае успешного выполнения враждебных задач российская спецслужба "гарантировала" ему свое содействие в выезде в РФ и получении гражданства страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Однако правоохранители задержали мужчину во время того, как он скрыто фотографировал секретные документы. Ему сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Ему грозит пожизненное заключение.