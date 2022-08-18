"Устроили россиянам феерический вечер": депутат облсовета Херсонщины сообщил о взрывах в Новой Каховке
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области
Об этом он написал в Facebook.
"ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утра и подсчет уничтоженных оккупантов", - сказал он.
Телеграмма-каналы публикуют видео прилетов.
- В Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми припасами. В двух селах идет эвакуация населения.
- Жители Керчи сообщили , что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы.
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