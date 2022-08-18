Об этом он написал в Facebook.

"ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утра и подсчет уничтоженных оккупантов", - сказал он.

Телеграмма-каналы публикуют видео прилетов.

В Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми припасами. В двух селах идет эвакуация населения.

Жители Керчи сообщили , что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

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