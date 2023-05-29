Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"ДБР сообщило о подозрении предателю из Крыма, организовывавшему судилище над украинскими моряками, которые в 2018 году попали в плен в Керченском проливе", - пишет ведомство.

Злоумышленником оказался бывший милиционер из Крыма, который после аннексии полуострова в 2014 году поступил на службу в ФСБ России, несмотря на указания украинского руководства выезжать.

В новой должности "следственного управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю" он преследовал крымскотатарских активистов. В 2018 году устроил судилище над украинскими моряками, которые в 2018 году попали в плен в Керченском проливе. На суде ходатайствовал о содержании под стражей всех задержанных украинцев, в том числе раненых.

Эксправохранитель заочно уведомлен о подозрении в дезертирстве и государственной измене, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Фото: Государственное бюро расследований