Устроил судилище над украинскими пленными моряками в Крыму: экс-правохранителя подозревают в дезертирстве и госизмене
Бывшего крымского правоохранителя, перешедшего на сторону оккупантов, подозревают в дезертирстве и госизмене за организацию судилища над украинскими пленными моряками
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"ДБР сообщило о подозрении предателю из Крыма, организовывавшему судилище над украинскими моряками, которые в 2018 году попали в плен в Керченском проливе", - пишет ведомство.
Злоумышленником оказался бывший милиционер из Крыма, который после аннексии полуострова в 2014 году поступил на службу в ФСБ России, несмотря на указания украинского руководства выезжать.
В новой должности "следственного управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю" он преследовал крымскотатарских активистов. В 2018 году устроил судилище над украинскими моряками, которые в 2018 году попали в плен в Керченском проливе. На суде ходатайствовал о содержании под стражей всех задержанных украинцев, в том числе раненых.
Эксправохранитель заочно уведомлен о подозрении в дезертирстве и государственной измене, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Фото: Государственное бюро расследований
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