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Устроил хранилище оружия под детской кроватью: СБУ сообщила о подозрении агенту РФ из Запорожья

25 июля, 2023 вторник
13:40
Криминал

Служба безопасности Украина в Запорожье задержала агента российских спецслужб, который под кроватью своей дочери хранил оружие и боеприпасы для совершения терактов в городе и перед передовой

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.

Следствие установило, что им оказался житель Запорожья, не скрывавший свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими людьми. Весной этого года он попал в поле зрения русской спецслужбы.

Так, по указанию кураторов он оборудовал в собственном доме под кроватью 6-летней дочери схрон с незарегистрированным огнестрельным оружием и боеприпасами.

Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли:

  • автомат Калашникова со снаряженными магазинами;
  • 3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;
  • более 800 патронов к стрелковому оружию;
  • 2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.

По данным СБУ, именно этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и перед передовой. Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Накануне, 23 июля, сотрудники СБУ в Херсоне сообщили о подозрении организатору этой агентурной сети с по меньшей мере 10 информаторами. Ему грозит пожизненное заключение.
  • Также 25 июля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене пророссийскому политику, бывшему народному депутату Евгению Мураеву. Ему обвиняют в распространении кремлевской пропаганды через телеканал НАШ.
Украина
Россия
Запорожье
СБУ
Запорожская область
коллаборанти
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