Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.

Следствие установило, что им оказался житель Запорожья, не скрывавший свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими людьми. Весной этого года он попал в поле зрения русской спецслужбы.

Так, по указанию кураторов он оборудовал в собственном доме под кроватью 6-летней дочери схрон с незарегистрированным огнестрельным оружием и боеприпасами.

Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли:

автомат Калашникова со снаряженными магазинами;

3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;

более 800 патронов к стрелковому оружию;

2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.

По данным СБУ, именно этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и перед передовой. Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.