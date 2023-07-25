Устроил хранилище оружия под детской кроватью: СБУ сообщила о подозрении агенту РФ из Запорожья
Служба безопасности Украина в Запорожье задержала агента российских спецслужб, который под кроватью своей дочери хранил оружие и боеприпасы для совершения терактов в городе и перед передовой
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.
Следствие установило, что им оказался житель Запорожья, не скрывавший свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими людьми. Весной этого года он попал в поле зрения русской спецслужбы.
Так, по указанию кураторов он оборудовал в собственном доме под кроватью 6-летней дочери схрон с незарегистрированным огнестрельным оружием и боеприпасами.
Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли:
- автомат Калашникова со снаряженными магазинами;
- 3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;
- более 800 патронов к стрелковому оружию;
- 2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.
По данным СБУ, именно этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и перед передовой. Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Накануне, 23 июля, сотрудники СБУ в Херсоне сообщили о подозрении организатору этой агентурной сети с по меньшей мере 10 информаторами. Ему грозит пожизненное заключение.
- Также 25 июля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене пророссийскому политику, бывшему народному депутату Евгению Мураеву. Ему обвиняют в распространении кремлевской пропаганды через телеканал НАШ.
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