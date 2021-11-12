"Устрашение политзаключенных": Британия требует от РФ освободить арестованного в Крыму адвоката Семедляева

Об этом сообщает в Twitter посольство Великобритании в Украине.



"Крымскотатарского адвоката Эдема Семедляева арестовали, когда он оказывал правовую помощь украинским политзаключенным в Крыму. Его новое 12-дневное заключение служит дальнейшему запугиванию политзаключенных, ограничению доступа к правосудию. Россия должна освободить Эдема и всех политзаключенных немедленно", - говорится в сообщении.

Напомним, российский оккупационный "суд" Симферополя арестовал адвоката Эдема Семедляева на 12 суток.Оккупанты обвиняют адвоката в "неподчинении законным требованиям полиции": российские силовики требовали, чтобы Семедляев не снимал процесс составления протоколов на задержанных крымских татар.Ранее, 25 октября, под зданием "суда" в Симферополе российские силовики задержали более 20 человек, пришедших поддержать фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокат Эдем Семедляев приехал в отдел российской полиции Центрального района оказать юридическую помощь задержанным. Позже на Семедляева составили административный протокол за "неподчинение полиции" и продержали его сутки в изоляторе в Судаке.Семедляев обратился в Адвокатскую палату Крыма с жалобой на действия российских силовиков после его задержания.США призвали РФ немедленно освободить Семедляева.