"Устраняют угрозы нацбезопасности": в ОП заявили, что продолжат использовать санкции СНБО
Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, санкции Совета национальной безопасности и обороны являются эффективным инструментом
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.
"Уже видим, что санкции действуют эффективно и действительно устраняют те угрозы национальной безопасности, которые служат причиной для их введения. Государство продолжит использовать этот инструмент", - заявил советник Ермака.
СНБО начала вводить санкции зимой 2021 года. Постепенно под них попали каналы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, сам политик, его жена Оксана Марченко, олигархи Дмитрий Фирташ и Павел Фукс, террористы из ОРДЛО, россияне, политики режима Януковича, криминальные "авторитеты", воры "в законе", контрабандисты.
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