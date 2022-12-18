Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Николай Княжицкий дал комментарий о законе о градостроительстве, одобренном Верховной Радой 13 декабря.



"В этом законе фактически пренебрегли деятельностью органов местного самоуправления. Теперь во Львове, Киеве или Харькове может строить любые дома любой высотности, потому что это решают сами застройщики и частные органы контроля, которые они сами могут создавать. Нас больше всего беспокоило исключение органов местного самоуправления из того, как будут выглядеть города, это точно не соответствует ни нашим европейским обязательствам, ни принципам демократии, поэтому Ассоциация городов Украины выступила категорически против этого закона, а также более 38 мэров из разных городов, включая мэров Киева, Львова, Житомира, Днепра и многих других городов", – отметил народный депутат Украины.



Николай Княжицкий отметил, что этот закон приняли благодаря лишь договоренности с бывшими представителями ОПЗЖ, которые сейчас называются иначе, но сути своей не изменили, и вот сейчас они подголосовали власти и помогли принять этот закон скорее в интересах застройщиков или тех людей, которые хотят их полностью контролировать вне закона и без органов местного самоуправления.



"Устранение органов местного самоуправления от застройки городов абсурдно, потому что фактически нивелирует функцию органов местного самоуправления. Также в законе есть норма, которая касается защиты культурного наследия, и сейчас это будет действовать в порядке уведомлений. То есть застройщик должен написать письмо в органы, которые отвечают за разрешения, чтобы не было уничтожено культурное наследие, а если ответа нет в течение двух недель, то тогда можно считать это согласием. архитектуры. Именно поэтому и министерство культуры выступало против этого закона. Таким образом открылась дверь в неконтролируемый дикий капитализм. По-моему, устранять органы местной власти от застройки городов недопустимо", - подчеркнул Княжицкий.

13 декабря Верховная Рада одобрила закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности

Также заместитель главы Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Кирий заявила, что реформа градостроительства устраняет контроль государства, людей и местного самоуправления на застройку и строительство.

Президента Украины Владимира Зеленского призывают наложить вето на законопроект N5655 - который приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками

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